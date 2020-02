Ausblick: Kurzfristig habe der Ausverkauf im DAX zu einer deutlichen Eintrübung des Chartbildes geführt. Erholungen sollten in der neuen Handelswoche aber durchaus möglich sein.



Die Short-Szenarien: Neben der Unterstützung bei 12.986 Punkten komme in den kommenden Tagen auch dem Support bei 12.886 Punkten eine wichtige Funktion zu. Im späten Freitagshandel nach XETRA-Schluss sei diese Marke bereits erreicht worden. Würden die Käufer die Unterstützung bei 12.886 Punkten verteidigen, wären durchaus deutlichere Erholungsstrecken möglich. Darunter dürfte sich die Abwärtsbewegung im Index dagegen verschärfen. Die nächste wichtige Unterstützungszone liege in diesem Fall erst wieder bei 12.656 bis 12.599 Punkten. Dort verlaufe auch der EMA200. Ein Bounce nach oben ausgehend von diesem Supportbereich sei wahrscheinlich.



Die Long-Szenarien: Drehe der DAX zum Wochenstart zwischen 12.986 und 12.886 Punkten nach oben, könnte dies den Beginn einer technischen Gegenbewegung darstellen, die im Wochenverlauf durchaus Kurse von 13.170 bis 13.200 Punkte erreichen könne. Knapp darüber verlaufe der EMA50, der inzwischen aber bearish nach unten abgedreht sei. Kurse nachhaltig über diesem gleitenden Durchschnitt auszubilden, bedürfe folglich eines Kraftakts der Bullen und sei eher unwahrscheinlich. Sollte es dennoch gelingen, könnte sich der Rücklauf auf 13.300, maximal aber 13.382 Punkte ausdehnen. Höhere Kurse seien zunächst nicht ableitbar. (03.02.2020/ac/a/m)







Nachdem diese wochenlang nur wenig hätten erwirken können, hätten sie den Index in den vergangenen Tagen durch sämtliche herausgearbeitete Unterstützungen gedrückt und den Short-Fahrplan von vor einer Woche perfekt abgespult. Mit einem Tagestief bei 12.973 Punkten sei am Freitag auch Ziel bei 12.986 Punkten wunderbar abgearbeitet worden.