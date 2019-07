Ausblick: Der enorme Abverkauf im gestrigen Handel lasse das Stimmungsbild beim DAX kippen. Nur eine Verteidigung des gestrigen Tiefs könnte jetzt noch eine starke Abwärtsbewegung aufhalten.



Die Short-Szenarien: Werde jetzt auch die 12.300 Punkte-Marke unterschritten, wäre der DAX wieder unter die Trendlinie zurückgefallen und dürfte in der Folge weiter bis 12.200 Punkte einbrechen. An dieser Stelle könnten die Bullen eine weitere Erholung starten und ggf. sogar den Aufwärtstrend reaktivieren. Sollte die Marke allerdings dynamisch gebrochen werden, käme es bereits zu einer Verkaufswelle bis 12.104 und 11.987 Punkte. Darunter würde die wichtige Unterstützung bei 11.865 Punkten angelaufen.



Die Long-Szenarien: Nach dem gestrigen Einbruch stünden die Bullen vor einer kaum lösbaren Aufgabe. Müssten sie doch den Aufwärtstrend fast aus dem Stand reaktivieren. Ein erster Schritt wäre mit der Verteidigung der 12.300 Punkte-Marke getan. Allerdings müsste der Index dann im Anschluss wieder über 12.400 und 12.456 Punkte ausbrechen, um weitere Abgaben zu verhindern. Von einer nachhaltigen Erholung könnte man aktuell erst bei einem Ausbruch über 12.500 Punkte sprechen. (26.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach einer kurzfristigen Bodenbildung an der wichtigen Unterstützung bei 12.200 Punkten setzte der DAX seinen Aufwärtstrend mit dem Bruch einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie in dieser Woche fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Anstieg über die Hürde bei 12.456 Punkten sei zwar die Korrektur seit dem Jahreshoch bei 12.656 Punkten von Anfang Juli beendet und im gestrigen Handel der Widerstand bei 12.597 Punkten erreicht worden. Allerdings habe dort am Nachmittag eine Verkaufswelle eingesetzt, die den Anstieg neutralisiert habe. Binnen weniger Stunden sei der Index erneut unter die 12.456 Punkte-Marke eingebrochen und an die überschrittene Abwärtstrendlinie auf Höhe von 12.300 Punkten zurückgefallen.