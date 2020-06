Ausblick: Die Abgaben der letzten Tage würden zeigen, dass der Anstieg zuletzt immer fragiler geworden sei. Die Käuferseite sei jetzt gefordert.



Die Long-Szenarien: Verbleibe der DAX unter 12.207 Punkte, dürfte es zunächst zu einer Korrektur bis 11.813 Punkte kommen. An dieser Stelle könnte der nächste Aufwärtsimpuls starten und den Wert wieder über 12.207 Punkte antreiben. In diesem Fall wäre eine Kaufwelle bis 12.500 Punkte möglich. Oberhalb des Zwischenhochs bei 12.616 Punkten wäre dann sogar wieder ein Angriff auf das Rallyhoch bei 12.913 Punkten wahrscheinlich.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index dagegen auch unter 11.813 Punkte einbrechen, wäre ein bearishes Signal aktiviert und ein anschließender Rückfall auf das Tief bei 11.575 Punkten zu erwarten. An dieser Stelle müssten die Käufer eine Bodenbildungsphase einleiten, um einen Abverkauf bis 11.226 und 11.000 Punkte zu vermeiden. (29.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 11.266 Punkten konnte der DAX im Mai seine bei 8.257 Punkten im März begonnene Erholungsrally fortsetzen und rasch auch über die Hürde bei 12.207 Punkten ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Anfang Juni sei der Widerstand bei 12.886 Punkten erreicht worden, jedoch nicht überschritten. Das Scheitern an der Hürde habe in der Folge für Gewinnmitnahmen gesorgt, die zunächst in eine steile Verkaufswelle übergegangen seien, welche erst am Support bei 11.575 Punkten gestoppt worden sei. Seither habe sich der Index wieder deutlich erholen und temporär bereits über die 12.207 Punkte-Marke zurückfinden können, ehe in der vergangenen Woche eine erneute Verkaufswelle eingesetzt und den DAX unter 12.207 Punkte gedrückt habe.