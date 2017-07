Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gewinnen die Bären derzeit Schritt für Schritt Oberwasser, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Sei zuletzt der große Befreiungsschlag in Form eines Sprungs über die Kombination aus der 38-Tage-Linie und dem Abwärtstrend seit Juni (akt. bei 12.613/581 Punkten) gescheitert und damit der Abschluss einer "bullishen" Flaggenformation auf der Agenda zumindest nach hinten gerückt, sei am Freitag der nächste Coup der Aktienmarktbären erfolgt: Der Rutsch unter das ehemalige Allzeithoch vom April 2015 (12.391 Punkte). Damit sei die derzeitige Schwächetendenz untermauert worden. Das Augenmerk liege nun auf der unmittelbar vor der Brust liegenden Haltezone aus den Tiefs von Ende Juni bzw. Anfang Juli bei 12.319/16 Punkten. Spätestens unterhalb dieser Marken sei im Chartverlauf des DAX eine Toppbildung zu verzeichnen. Das kalkulatorische Abschlagspotenzial von rund 600 Punkten dürfte den Leitindex über die kurze Frist hinaus belasten. Die Kombination aus der unteren Kante des im April verzeichneten Abwärtsgaps (12.091 Punkte) und der Parallelen (akt. bei 12.056 Punkten) zum o. g. Baissetrend seit Juni stelle in diesem Fall die nächste Anlaufmarke dar. Wenngleich noch keine gemachte Sache, sollten Anleger das angeführte Negativszenario vor allem vor dem Hintergrund der frischen Ausstiegssignale von MACD und Stochastik auf Tagesbasis auf dem Schirm haben. (24.07.2017/ac/a/m)