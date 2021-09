Ausblick: Mit dem jüngsten Einbruch habe der DAX die Weichen in Richtung einer übergeordneten Korrektur gestellt. Das Verhalten an den nahen Unterstützungen gebe jetzt Aufschluss, wie weit die Korrektur reichen könne.



Die Short-Szenarien: Bleibe der Index in den nächsten Tagen unter der 15.700 Punkte-Marke, dürfte zunächst das Unterstützungsniveau bei 15.423 Punkten attackiert werden. Sollte die Käuferseite dort nicht eingreifen, wäre mit weiteren Verlusten bis 15.200 Punkte zu rechnen. Letztlich dürfte in diesem Fall aber der Support bei 15.048 Punkten angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Bei einem Wiederanstieg über 15.700 Punkte wäre dagegen ein Schließen des Abwärtsgaps und damit ein Anstieg bis 15.900 Punkte zu erwarten. Ob diese Hürde jedoch ohne weitere Korrektur in Richtung Allzeithoch überschritten werden könne, bleibe fraglich. (13.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Anfang September wurde der DAX von einer Abwärtswelle erfasst und unter die mittelfristige, bis an das Tief des Vorjahres reichende Aufwärtstrendlinie gedrückt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Gegen dieses Verkaufssignal hätten sich die Bullen zunächst zur Wehr zu setzen versucht und auch einen weiteren Anstieg bis 15.900 Punkte vollziehen können. Dort sei der Anstieg aber abrupt gestoppt und von einer noch heftigeren Verkaufswelle abgelöst worden: Sie habe den DAX aus der übergeordneten Dreiecksformation und mit einem großen Abwärtsgap an den Support bei 15.423 Punkten gedrückt. Nach einem kurzen Rücklauf an die Unterseite des Dreiecks sei es am Freitag im späten Handel zur nächsten Abwärtsbewegung gekommen.