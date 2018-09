Ausblick: Der Anstieg der letzten Handelsstunden dürfe nicht über den stark angeschlagenen Zustand des DAX hinwegtäuschen. Selbst eine deutlichere Gegenbewegung könnte die starken Verkaufssignale nicht neutralisieren.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 12.104 Punkten hätten die Bären den DAX fest im Griff und könnten bei einem Bruch der 11.888 Punkte-Marke direkt zum nächsten Schlag ausholen und den Wert an die zentrale mittelfristige Unterstützung bei 11.726 Punkten einbrechen lassen. Dort dürfte eine starke Erholung starten. Werde die Marke dagegen im weiteren Verlauf ebenfalls durchbrochen, seien weitere mittelfristige Abgaben bis 11.600 und 11.430 Punkte die Folge.



Die Long-Szenarien: Erst eine Rückeroberung der 12.104 Punkte-Marke könnte den Abverkauf bis 11.726 Punkte zeitlich hinauszögern. In diesem Fall wäre ein Anstieg bis 12.220 und 12.256 Punkte zu erwarten. Doch auch an dieser Widerstandszone könnte die Erholung abrupt enden und der nächste Abwärtsimpuls wieder unter 12.104 Punkte zurückführen. (10.09.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche setzte der DAX seinen Ende August begonnenen Abwärtstrend dynamisch fort und durchbrach sowohl wichtige mittelfristige Aufwärtstrendlinien, als auch die Unterstützung bei 12.256 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dies habe zu einem Abverkauf geführt, der auch vor der zentralen Unterstützung bei 12.104 Punkten nicht Halt gemacht habe. Am Donnerstag der vergangenen Woche sei bereits die 12.000 Punkte-Marke unterschritten und anschließend auch die kleinere Haltemarke bei 12.950 Punkten durchbrochen worden. Am Freitag sei der Index zunächst bis 11.888 Punkte zurückgefallen, ehe am Nachmittag eine minimale Erholung eingesetzt habe.