FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat seine anfänglichen Verluste wettmachen und im Plus schließen können, der Ausblick ist dennoch getrübt, so die Analysten der Helaba.Der Index notiere unterhalb aller gängiger Durchschnittslinien und Entwarnung vonseiten der quantitativen Indikatoren könne ebenfalls noch nicht gegeben werden. Der nächste Widerstand zeige sich bei 15.602 Punkten in Form der 200-Tagelinie. Knapp darüber sei das 50%-Retracement des letzten Abwärtsimpulses zu finden. Unterstützungen würden die Analysten um 15.200 lokalisieren. Erste Indikationen würden auf eine schwächere Eröffnung schließen lassen. (28.01.2022/ac/a/m)