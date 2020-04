Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) oft zitierte Keil löste sich regelkonform nach unten auf, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der VDAX habe gestern wieder über 50% geschlossen! Das sei ein sehr hoher Wert! Normal wären Werte zwischen 17 und 25 % und zwar dauerhaft.



Heute biete der DAX-Chart erste Widerstände bei 10.350 + 10.385 sowie bei 10.425 + 10.435 auf. Schon der Bereich 10.350 + 10.435 dürfte am Vormittag schwer zu überbrücken sein. Vielmehr sei es so: Ausgehend von 10.350 + 10.435 dürfte der DAX erneut die 200 Stundenlinie bei 10.273 ansteuern und darüber hinaus das Ziel 10.339 (Island gap). Bei etwas mehr Verkaufsdruck, also Kursen unter 10.139, könnten schon Tageskerzenchartziel bei 9.538 (IKH) und das 61,8% Retracement bei 9.236 erreicht werden. Oberhalb von 10.600 ginge es aufwärts bis 10.800 und 11.000. (22.04.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >