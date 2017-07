Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt an dieser Stelle die Bedeutung des Aufwärtsgaps auf Stundenbasis (12.372 zu 12.391 Punkte) betont, mit dem der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die alten Ausbruchsmarken bei 12.376/91 Punkten zurückerobern konnte.



Heute möchten die Analysten nachlegen, denn auch der Tageschart dokumentiere die Wichtigkeit der Erholung im bisherigen Wochenverlauf. Schließlich habe das Aktienbarometer damit letztlich die Rückkehr in den Aufwärtstrend seit Februar geschafft (akt. bei 12.427 Punkten). Gestern hätten die deutschen Standardwerte aufgrund des Feiertages in den USA zwar mit unterdurchschnittlichen Umsätzen zu kämpfen gehabt, dennoch würden die Analysten die Entwicklung positiv werten. Die jüngste Erholung dürfte sich verfestigen, wenn das Tief vom 18. Mai bei 12.491 Punkten zurückerobert werde. Danach würden die Tiefs bei gut 12.600 Punkten bzw. die 38-Tages-Linie (akt. bei 12.679 Punkten) die nächsten Anlaufziele definieren. Um die Steilvorlage in Sachen "Markterholung" nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft, nicht mehr nachhaltig unter die oben genannte Schlüsselzone bei knapp 12.400 Punkten zurückzufallen. (05.07.2017/ac/a/m)