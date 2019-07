Ausblick: Mit dem Anstieg über 12.456 Punkten habe der DAX ein weiteres bullishes Signal generiert. Dies sollte jetzt mit einer Ausweitung der Kaufwelle bestätigt werden.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 12.597 Punkten liege das nächste Ziel der Kaufwelle im Bereich von 12.650 Punkten. Darüber käme es zu einem Anstieg bis 12.750 Punkte. Dort könnte eine stärkere Korrektur einsetzen. Werde die Marke dagegen ebenfalls überschritten, und dies sei aufgrund der aktuellen Dynamik durchaus realistisch, könnte der Aufwärtstrend bis 12.820 Punkte führen. Spätestens im Bereich des Zwischenhochs aus dem Juli 2018 bei 12.886 Punkten sollte jedoch eine deutliche Gegenbewegung erfolgen.



Die Short-Szenarien: Oberhalb des vorherigen Jahreshochs bei 12.438 Punkten hätten die Käufer den Index fest im Griff. Erst ein Bruch dieser Marke würde für eine leichte Korrektur bis 12.350 Punkte sorgen. Von dort aus könnte sich der nächste mehrtägige Anstieg vollziehen. Unterhalb von 12.350 Punkten wäre dagegen ein kleines bearishes Signal aktiviert und ein Rücksetzer bis 12.200 Punkte die Folge. (04.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX noch im Mai an der Barriere bei 12.456 Punkten gescheitert war, folgte eine Korrektur, die Ende des Monats von einer weiteren Kaufwelle abgelöst wurde, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser Aufwärtsimpuls habe den Widerstand bei 12.200 Punkten überwunden und bereits am vergangenen Freitag die letzte Hürde vor dem damaligen Jahreshoch durchbrochen, den Widerstand bei 12.350 Punkten. Am Montag dieser Woche habe die Rally ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht: Mit einem großen Aufwärtsgap sei der Index über die 12.456 Punkte-Marke gesprungen und habe direkt das nächsthöhere Ziel bei 12.597 Punkten in Angriff genommen. Nach einem neuen Jahreshoch bei 12.619 Punkten sei eine leichte Korrektur gefolgt, die gestern wieder auf Käufer getroffen habe.