Ausblick: Der Aufwärtstrend im DAX sei intakt und solange der 10er EMA nicht nachhaltig unterschritten werde, sei von weiter steigenden Kursen auszugehen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsbewegung vom Vortag weiterfortsetzen und erneut Kurs auf die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 14.800 Punkten nehmen. Breche der DAX aus dem Trendkanal nach oben aus, würde sich die nächste Anlaufmarke der Bullen an der oberen Begrenzung desübergeordneten Trendkanals im Bereich von 14.980/15.000 Punkten befinden.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nur kurzfristig ansteigen und sacke dann wieder nach unten ab und durchbreche den 10er EMA nach unten. In der Folge könnte sich die Abwärtsdynamik weiter verstärken und ein weiterer Rücklauf bis zum 50er EMA bei 14.077 Punkten starten. Darunter wäre dann die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals das nächste Anlaufziel. Solange der Trendkanal halte, sei aber langfristig von weiter steigenden Kursen im DAX auszugehen. (23.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief bei 13.673 Punkten vom 26. Februar im unteren Trendkanalbereich und direkt am 50er EMA in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit Anfang März notiere der DAX dabei ohne Unterbrechung direkt über dem 10er EMA und weise damit kurzfristig weitere Stärke auf. Im Verlaufshoch der aktuellen Aufwärtsbewegung seien am Donnerstag direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals 14.804 Punkte erreicht worden. In der Folge sei der DAX nach unten abgeprallt und habe eine normale Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend eingeleitet, die erneut direkt am10er EMA bei aktuell 14.534 Punkten ausgelaufen sei. Am Vortag habe der DAX erneut ansteigen und mit einer weißen Tageskerze aus dem Handel gehen können.