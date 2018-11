Ausblick: Erst oberhalb des bei 11.550 Punkten liegenden Abwärtstrends dürfte sich die Chance bieten, eine umfassende Erholung einzuleiten. Der dynamischer werdende Rückfall unterhalb der 11.430 Punkte-Marke trübe das Chartbild zunehmend ein.



Die Short-Szenarien: Würden sich Anschlussverkäufe zeigen, welche auch unter die 11.000 Punkte-Marke führen würden, drohe eine umfassende Korrekturausdehnung bis in den Bereich um 10.175 Punkte, mit einem Zwischenziel an der 10.800 Punkte-Marke.



Die Long-Szenarien: Oberhalb des bei 11.550 Punkten liegenden kurzfristigen Abwärtstrends dürfte eine Erholung folgen. Das Chartbild könnte sich in diesem Fall aufhellen und einen Anstieg bis zur 11.690 Punkte-Marke sowie anschließend bis zur wichtigen Hürde bei 12.104 Punkten ermöglichen. Erst bei einem Ausbruch über den dort liegenden mittelfristigen Abwärtstrend könnten sich größere Chancen bieten, was den Weg bis 12.458 Punkte öffnen dürfte. (21.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Ab Juli 2018 kam im DAX weiterer Verkaufsdruck auf, was im September aus dem längerfristigen Aufwärtstrend führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausgehend von der 11.865 Punkte-Marke habe der Wert einen Rücklauf an die gebrochene Aufwärtstrendlinie ausgebildet, sodass eine Bestätigung des Verkaufssignals gefolgt sei. Innerhalb einer steilen Abwärtswelle sei der Kursverlauf daraufhin zurückgefallen. Die 11.430 Punkte-Marke habe durchbrochen und der längerfristige Aufwärtstrend getestet werden können. Oberhalb der 11.051 Punkte-Marke habe sich der Index erholt und es in den alten Trendkanal zurückgeschafft. Bereits ausgehend von der 11.690 Punkte-Marke sei an den Vortagen nochmals Verkaufsdruck aufgekommen, welcher einen beschleunigten Rückfall zum langfristigen Aufwärtstrend zur Folge gehabt habe.