Vonovia habe vor Beginn der heutigen Sitzung seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht. Der operative Gewinn habe sich nach den ersten neun Monaten des Jahres auf 932,8 Mio. EUR belaufen und sei damit um 10,7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Mieteinnahmen hätten mit 1,53 Mrd. EUR um 10% über dem Vorjahreswert gelegen. Der Immobilienkonzern habe im Zeitraum von Januar bis September einen Nettogewinn von 63,4 Mio. EUR erzielt und plane eine Dividende in Höhe von 1,57 EUR je Aktie. Des Weiteren sollten die Aktivitäten in Schweden deutlich ausgeweitet werden, nachdem die Mehrheit an der schwedischen Wohnungsgesellschaft Hembla AB erworben worden sei.



Der Aufsichtsrat von SAP habe den Plan zur Verbesserung der Kapitalrendite für das nächste Jahr genehmigt. Das Unternehmen sei nun ermächtigt, bis Ende des nächsten Jahres Aktien zurückzukaufen oder eine Sonderdividende in Höhe von 1,5 Mrd. EUR auszuschütten.



Vietnam werde gegen den lokalen Vertriebspartner und Importeur von Volkswagen eine Geldstrafe verhängen - der Grund sei eine falsche Karte in der Navigationsanwendung. Die Karte habe die chinesischen Gebietsansprüche widergespiegelt, die Vietnam abgelehnt habe. Die vietnamesischen Behörden hätten entschieden, dass der zugelassene Importeur des Automobilherstellers in Vietnam für sechs bis neun Monate vom Betrieb ausgeschlossen werde.



Daimler sei durch die Société Générale von "hold" auf "sell" herabgestuft worden, während die UBS ihre Empfehlung von "buy" auf "neutral" angepasst habe. (05.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach Berichten, dass die USA die Abschaffung von Zöllen auf chinesische Waren im Wert von 112 Mrd. USD in Betracht ziehen, hat sich während der asiatischen Handelszeiten die Risikostimmung verbessert, so die Experten von XTB.Europa habe jedoch am Dienstag einen gemischten Start erlebt: Abgesehen von Aktien aus Russland und Spanien hätten die wichtigsten europäischen Indices in der Nähe der gestrigen Schlusskurse eröffnet. WKN 846900 ) habe am Dienstag weiter ansteigen und das Double-Top vom Sommer 2018 bei 13.160 Punkten erreichen können. Der DAX habe dort seine Rally gestoppt und begonnen, sich zwischen 13.115 und 13.165 Punkten seitwärts zu bewegen. Dieser Bereich sollte kurzfristig als nächstgelegene Unterstützung dienen. Ein Durchbruch über die Marke von 13.165 Punkten würde die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends bedeuten und könnte übergeordnet zu einem Test des Allzeithochs (13.595 Punkte) führen. Ein Unterschreiten der 12.930 Punkte würde wiederum mit einer Umkehrung des kurzfristigen Trends einhergehen.