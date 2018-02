Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) musste gestern erwartungsgemäß das dritte Abwärtsgap (12.622 zu 12.550 Punkte) in Folge verkraften, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus charttechnischer Sicht hätten sich die jüngsten Turbulenzen durch den Rutsch unter die 200-Tages-Linie (akt. bei 12.754 Punkten) bzw. unter das Tief vom 2. Januar (12.745 Punkte) angedeutet. Schließlich liege seither eine Toppbildung in Form eines klassischen Doppeltopps vor. Rein rechnerisch lasse sich aus dem oberen Umkehrmuster ein Abschlagspotenzial von rund 800 Punkten ableiten. Perspektivisch dürften deshalb das Tief vom August 2017 bei 11.869 Punkten sowie der Aufwärtstrend seit Anfang 2016 (akt. bei 11.847 Punkten) in den Fokus rücken. Vor diesem Hintergrund sei die knappe Rückeroberung des alten Rekordhochs vom April 2015 (12.391 Punkte) wichtig gewesen.



Die eingangs beschriebene Serie von Abwärtskurslücken sei ein sehr seltenes Phänomen, welches letztmals während der "Atomkatastrophe" von Fukushima aufgetreten sei. Kurzfristig scheine der Markt deshalb vom Faktor "Angst" dominiert zu sein. Um den DAX® zu stabilisieren, sei ein Schließen des jüngsten Gaps nötig. Aber erst eine Rückeroberung der 200-Tages-Linie - gleichbedeutend mit der Negierung des oben genannten Doppeltopps - verbessere die charttechnische Situation nachhaltig. (07.02.2018/ac/a/m)