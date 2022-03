Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Tage mit sehr hoher Hoch-Tief-Spanne beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nehmen einfach kein Ende, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zu Wochenbeginn habe das Aktienbarometer sogar eine intraday-Schwankungsbreite von mehr als 700 Punkten verkraften müssen. Immerhin hätten sich die deutschen Standardwerte vom morgendlichen Verlaufstief bei 12.439 Punkten erholen und das zu Handelsbeginn gerissene Abwärtsgap schließen können. Unter dem Strich stehe jedoch ein Abgleiten unter die Marke von 13.000 Punkten zu Buche. Gestern hätten die Analysten an dieser Stelle schon einmal die Marktbreite thematisiert. Eine weitere Auswertung anhand von insgesamt sieben technischen Kriterien fördere für die deutschen "blue chips" die niedrigste Marktbreitekennziffer seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 zu Tage. Die aktuelle Marktphase sei also nicht nur von der Psychologie dominiert, sondern der DAX® befinde sich möglicherweise inzwischen in einer Übertreibungsphase. Um allerdings wirklich den Startschuss für eine technische Reaktion zu liefern, bedürfe es einer Rückeroberung des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 13.064 Punkten). Das sei aber eher Wunschdenken, da das Aktienbarometer heute erneut schwächer in den Handel starten dürfte. Vielmehr gehe es zunächst darum, ein neues Marktgleichgewicht zu finden. (08.03.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >