Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern die Steilvorlage in Form des am Vortag ausgeprägten "tweezer bottom" nutzen und die 38-Tage-Linie (akt. bei 11.578 Punkte) zurückerobern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Unter dem Strich besitze die gesamte Atempause seit dem bisherigen Jahreshoch bei 11.893 Punkten deshalb einen konstruktiven Charakter. Als "i-Tüpfelchen" komme ein kleiner Doppelboden im Stundenchart hinzu, aus dem sich immerhin ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 120 Punkten ableiten lasse. Auf dem Weg zum o. g. Rekordhoch dürften die Hochs von Anfang Februar bei 11.723/33 Punkten demnach ein wichtiges Zwischenziel markieren.Unter Risikogesichtspunkten gebe die gestrige Kursentwicklung tradingaffinen Anlegern die Möglichkeit den Stopp für bestehende Long-Positionen auf das Niveau der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 11.565 Punkten) nachzuziehen. Strategisch ausgerichtete Investoren würden indes weiterhin die massive Haltezone bei gut 11.400 Punkten als Absicherung heranziehen. (10.02.2017/ac/a/m)