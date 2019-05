Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) legte am Freitag den Rückwärtsgang ein, so die Analysten der Helaba.In Sachen Brexit sei die Nachrichtenlage zuletzt deutlich geringer ausgefallen. Dies könnte sich aber wieder ändern, denn am Freitag sei bekannt geworden, dass die Einigungsgespräche zwischen den Tories und Labour wohl ohne Einigung bleiben würden. In einer zweiten Gesprächsrunde solle ein Prozedere parlamentarischer Abstimmungen vereinbart werden, welches einen Konsens nach sich ziehen solle.Das strukturelle Bild bei den DAX-Werten habe sich im Zuge des zuletzt etablierten Aufwärtsimpulses wieder aufgehellt. Die Anzahl von Aktien, welche unterhalb der 200-Tagelinie notieren würden, sei von 63 auf 50 Prozent zurückgegangen. Mittlerweile würden wieder elf Titel ein RSI (Levy auf Tagesbasis) von mehr als 1 aufweisen. Diese Entwicklung sei kurzfristig zweifelsohne positiv zu werten, wenngleich die kommenden Tage zeigen müssten, ob es sich bei der vom Tief bei 11.844 Zählern ausgehenden Aufwärtsbewegung um mehr als nur einen Short-Squeeze gehandelt habe. Insbesondere nachdem der DAX am Retracement bei 12.310 Zählern gescheitert sei, die am 6. Mai eröffnete Kurslücke nicht geschlossen und zudem eine harmonische Bewegung komplettiert worden sei. Nachdenklich stimme auch, dass zuletzt ausgebildete "bearish harami". Immerhin sei es dem deutschen Leitindex auf Schlusskursbasis gelungen, oberhalb der zwischenzeitlich unterschrittenen 21-Tagelinie (12.198) zu schließen. (20.05.2019/ac/a/m)