Die Anleger dürften an den Finanzmärkten somit zumindest zunächst auf Sicht fahren müssen. Zudem würden die Antworten des Westens sicherlich ebenfalls eine zentrale Rolle spielen. Dabei hätten vor allem auch kleinere Details der bereits getroffenen und noch in Planung befindlichen Entscheidungen bezüglich der Sanktionen von EU, USA, Japan und anderen Ländern eine potenziell hohe Bedeutung für die Sektor-Rotation der Investoren am Aktienmarkt.



Seit Jahresbeginn habe der DAX mittlerweile mehr als 13% oder mehr als 2.100 Punkte eingebüßt. Davon seien allein rund 1.400 Punkte oder 9,1% auf die vergangene Woche entfallen. Gleichzeitig sei die Volatilität in Form das VDAX von 17,4% auf nun fast 40% angestiegen. Da aus Sicht der Analysten die Unsicherheiten auf absehbare Zeit nicht abnehmen dürften, sollten die Schwankungsbreiten bei DAX und anderen Aktienindices weiterhin hoch bleiben.



Die Analysten hätten ihre Aktienmarktprognosen jüngst bereits aufgrund der Spannungen nach unten hin angepasst. Dies betreffe vor allem die kurz- und mittelfristigen Einschätzungen. So würden die Analysten die untere Grenze der Trading-Range beim DAX in den kommenden vier Wochen nun bei 13.500 Punkten sehen und in drei Monaten einen Stand des deutschen Leitindexes im Bereich von 14.600 Zählern erwarten.



Weiterhin würden die Analysten davon ausgehen, dass die europäischen Indices stärker betroffen sein dürften als beispielsweise die US-Pendants. Momentan würden die Analysten daher an dieser Stelle noch keinen akuten Anpassungsbedarf sehen. Allerdings könnten die aktuellen Nachrichten jederzeit zu Veränderungen ihrer Einschätzungen führen. Insbesondere bei einer weiteren Verschärfung des Konfliktes müssten die Analysten die Prognosen zweifellos nach unten hin anpassen.



Der DAX sei durch die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt unter weiteren Druck geraten. Damit sei die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten unterboten worden. Die Anleger seien momentan sehr nervös und würden somit das Risiko scheuen. Dieses Verhaltensmuster sei absolut verständlich. In diesem Umfeld müsse zunächst mit einer erhöhten Volatilität an den Märkten gerechnet werden. Damit seien nun alle Augen auf Moskau gerichtet. Allerdings sollte auch die Antwort des Westens nicht aus dem Blick verloren werden. Nicht nur die Finanzmärkte scheinen leider vor einer sehr turbulenten Phase zu stehen, so die Analysten der Nord LB. (24.02.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konfliktes haben sich als trügerisch erwiesen, so die Analysten der Nord LB.Moskau habe sich inzwischen für eine weitere Eskalation entschieden. Nun würden die Waffen sprechen. Die aktuellen Ereignisse hätten die ohnehin schon hohe Nervosität der Anleger noch weiter steigen lassen. Diese Verunsicherung bewege die Investoren an den internationalen Finanzmärkten dazu, vorerst weniger Risiken eingehen zu wollen. Die Konsequenz dieser Tatsache seien höhere Risikoprämien, was die Kurse an den internationalen Aktienmärkten natürlich belaste.In diesem Umfeld sei der DAX beispielsweise unter die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten gefallen. Die Anleger würden nun sehr genau die weiteren Entwicklungen im Ukraine-Konflikt beobachten müssen. Kurzfristig dürfte der spürbare Druck auf die Kurse der Dividendenpapiere somit anhalten. Ganz grundsätzlich sei angesichts der ausgeprägten Nervosität der Investoren mit einer erhöhten Volatilität an den internationalen Finanzmärkten zu rechnen.