Jürgen Stackmann, Vertriebschef von Volkswagen, habe in einem Interview mit der FAZ gesagt, dass er erwarte, dass der Absatz in China bis zum Frühsommer das Vorkrisenniveau erreichen werde. Die Verkäufe von Volkswagen in China seien im Februar um 80% niedriger als im Vorjahr gewesen, hätten sich aber im März auf 60% zum Vorjahresniveau erholt.



Covestro erhalte von der Europäischen Investitionsbank Kredite in Höhe von 225 Millionen EUR. Das Geld werde für F&E-Aktivitäten verwendet werden.



Moody's habe das Rating für E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99) mit Baa2 bestätigt. Der Ausblick für alle Ratings des Unternehmens sei stabil.



Analystenreaktionen:



- E.ON sei bei der DZ BANK auf "halten" heraufgestuft worden (Kursziel: 9 EUR).

- Die Deutsche Wohnen sei bei der Bank of America auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 34 EUR).

- HelloFresh sei bei Exane auf "outperformance" heraufgestuft worden (Kursziel: 32,50 EUR).

- Bayer sei bei Warburg auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 66 EUR).

- BMW sei bei Kepler Cheuvreux auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 53 EUR).







Die europäischen Aktien legten gestern zusammen mit den US-Aktien zu, da die Anleger die Aussicht auf ein umfangreiches US-Konjunkturpaket zunehmend optimistisch einschätzten, so die Experten von XTB.Heute scheine sich die Stimmung allerdings wieder zu verschlechtern. Die Händler sollten sich um 13:30 Uhr auf eine erhöhte Volatilität einstellen, da die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA veröffentlicht würden.Der DAX habe gestern die 10.000 Punkte nicht überwinden können. Der Index sei später unter 9.700 Punkte gefallen und kämpfe heute darum, diese Marke zurückzugewinnen. Das kurzfristige Tief sei bei 9.530 Punkten zu finden, aber die Händler sollten sich nicht zu sehr auf dieses Niveau verlassen. Eine wichtige Unterstützung sei bei 9.150 Punkten zu finden - der Bereich stimme dem Fibonacci-Retracement von 50% der dieswöchigen Aufwärtsbewegung überein. Die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten bleibe der wichtigste Widerstand. Airbus habe in einer Erklärung informiert, dass es die Produktion in den Werken in Deutschland und Großbritannien für die nächsten drei Wochen reduzieren werde. Die Entscheidung werde mit der Coronavirus-Pandemie begründet. Allerdings habe der Flugzeughersteller die Produktion in Spanien und Frankreich teilweise wieder aufgenommen.