Paris (www.aktiencheck.de) - Die Chartanalyse des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist bis Montag nur einschränkt wirksam, da können wir uns noch so sehr abmühen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Markt sei fundamental dominiert. Was zu sehen sei, sei nur Schein und binnen 1 Sekunde in die eine oder andere Richtung unorthodox zerstörbar, da sollte man sich keinen Illusionen hingeben.



Der DAX habe seit Montag begonnen, seine Überhitzungserscheinungen des Monats April abzubauen. Dabei könnte im DAX die logische Zielzone 11.850/11.750 erreicht werden (horizontal, Aufwärtstrend, Gap + 200-Tage-Linie). Kleine DAX-Widerstände würden heute intraday 12.030/12.055 und 12.105/12.130 darstellen. Diese Widerstände könnten vor neuerlichen Schwächeattacken angesteuert werden. Selbst wenn der DAX zum primären Abwärtstrend der letzten Jahre bei ca. 12.210 laufe, könnte er im Nachgang auch noch 11.850/11.750 erreichen. Über 12.210 und 12.285 wäre ein Trendwechsel nach oben zu vermelden. Dann wären 12.435/12.450 erreichbar. (10.05.2019/ac/a/m)



