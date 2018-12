Ausblick: Die bislang gelungene Verteidigung der 10.550 Punkte-Marke dürfte ihre Wirkung entfalten. Eine Ausweitung des Anstiegs sei wahrscheinlich.



Die Long-Szenarien: Der DAX dürfte im Bereich von 10.600 Punkten eröffnen und könnte bei einem Anstieg über das Zwischenhoch bei 10.686 Punkten direkt weiter bis 10.762 Punkte steigen. Dort könnte eine stärkere Korrektur einsetzen. Werde diese Hürde dagegen ebenfalls überschritten, seien Zugewinne bis 10.850 Punkte wahrscheinlich. Oberhalb der Marke dürfte es bereits zu einer Kaufwelle bis 10.988 und 11.009 Punkten kommen.



Die Short-Szenarien: Bei Kursen unter 10.550 Punkten wäre der Index dagegen wieder im Abwärtstrend und könnte daher auch in den kommenden Tagen weiter zurückfallen. Zunächst dürfte der Wert im Bereich der kurzfristigen Haltemarke bei 10.300 Punkten einen Stabilisierungsversuch unternehmen. Darunter könnte es direkt zu Verlusten bis 10.174 Punkten kommen. Selbst ein Ausverkauf bis 10.050 und 10.000 Punkte sei aufgrund der übergeordneten Schwäche jederzeit einzuplanen. (27.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit dem Zwischenhoch bei 11.566 Punkten Anfang Dezember befindet sich der DAX in einer weiteren enormen Abwärtsbewegung, die den Wert zunächst bis an den Bereich der Zielmarke bei 10.550 Punkten drückte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort habe der Index zwar eine Erholung gestartet. Diese sei jedoch Mitte Dezember im Bereich von 11.000 Punkten abgeebbt und sei in den Tagen vor Weihnachten in eine weitere steile Verkaufswelle übergegangen. Diese habe den Index Ende der vergangenen Woche bereits kurz unter die 10.550 Punkte-Marke gedrückt, ehe eine Erholung eingesetzt habe. Angesichts der gestern extrem starken US-Börsen dürfte der Index in dieser Woche deutlich höher eröffnen und die Erholung damit fortsetzen.