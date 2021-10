Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel am gestrigen Montag wieder aus der Tageskerzenchart-"Wolke" (15.539) nach unten heraus, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Da der Kurs mit "gap down" exakt darunter gestartete sei, sei anzunehmen, dass dies auch große Marktteilnehmer so wahrnehmen würden. Es sei stets wichtig herauszufinden was die "BIGS" für Informationen verwerten würden und nicht so wichtig, auf der eigenen Meinung zu beharren. Das könne teuer werden. Immerhin habe der Abwärtstrend überwunden und mit einem ersten Pullback der Trendbruch bestätigt werden können. Der alte Trend wirke also stützend.



DAX-Tageskerzenchart-HEUTE: Unterhalb der Wolke (15.539) gebe es Abwärtsrisiken bis zu 15.305/15.263. DAX-Stundenkerzenchart-HEUTE: Demnach steige der DAX heute in den ersten Stunden mindestens bis 15.529/15.539 (61,8% Retracement + Wolke) und habe dann weitere Abwärtsrisiken bis 15.400/15.370 (ggf. 15.305, Kijun/Tag). Die Vorbörse sei bereits freundlich, bei ca. 15.520 taktend. Der DAX habe auch noch oberseitige Kursziele bei 15.720 (Ziel inverser SKS) und 15.755 (161% measuring für zweiten Rallyzyklus von 15.012). (19.10.2021/ac/a/m)



