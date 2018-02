Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ist einmal mehr eine zunehmende Risikoaversion auszumachen, so die Analysten der Helaba. DAX ausgemacht werden können. Nicht allein deshalb werde es zu Beginn des neuen Monats spannend. Klassischerweise trage das sogenannte "window dressing" noch dazu bei, dass sich die Leitindices zu Monatsende relativ robust präsentieren würden. Im Anschluss würden die Karten häufig neu gemischt.CharttechnikErneut sei es dem DAX nicht gelungen, die Widerständen in Form des 21er-Fractal-Moving Average (12.540), das 38,2%-Retracement (12.614) sowie die Begrenzung des 144er-Regressionskanals (12.602) zu durchbrechen. Dies und die bereits ohnehin auszumachenden Schwächeanzeichen (z.B. die fehlende Dynamik innerhalb der Aufwärtsimpulsbewegungen) hätten nahezu folgerichtig zu einem Test der unteren Begrenzung des Price-Range-Channels (12.493) sowie der bei 12.482,5 verlaufenden Strukturprojektion geführt. Gleichzeitig sei auch eine Gann-Linie (12.490) leicht unterschritten worden. Heute bestehe die Gefahr, dass sich der deutsche Leitindex von Letztgenannter deutlicher nach unten absetze. Damit würde auch ein wichtiger Lower Moving Average bei 12.455 Zählern durchbrochen. (28.02.2018/ac/a/m)