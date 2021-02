Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Meine Arbeitsthese war gestern, " dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die frühen Zugewinne oberhalb von 14.132 nicht dauerhaft halten kann und alsbald in eine Pullbackphase bis 14.057 (Gap) übergeht ". Das traf zu, Tageshoch 14.169, Tagestief 14.057, Tagesschluss 14.060, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



TAGESKERZENCHART: Die FDAX-Tageskerze, mit ihrem klaren bärischen Reversalcharakter, sei ein klarer Hinweis auf eine baldige oder bereits gestern angelaufene DAX-Abwärtsbewegung bis ca. 13.850. Diese Sichtweise sei fachmännisch korrekt nur per 22 Uhr Tagesschluss über dem gestrigen Vorbörsenhoch aufzugeben. Auch 13.750 (Tages-KIJUN) oder 13.622 (Gap) und in selteneren Fällen 13.475 seien nennenswerte untere Ziele. STUNDENKERZENCHART: Im Stundenkerzenchart gebe es heute Morgen eng gestaffelte Widerstände von 14.100 bis 14.132. Unterstützungen würden bei 14.013/14.005 warten, dann erst wieder bei 13.915 und bei 13.866/13.844. (09.02.2021/ac/a/m)



