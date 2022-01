Ausblick: Der DAX sei am Freitag mit einer bullishen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper direkt am10er EMA aus dem Handel gegangen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Freitag fortsetzen und sich nach der Korrektur weiter erholen. Die erste Anlaufmarke wäre der Bereich um 16.000 Punkten. Darüber wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand bei 16.200 Punkten zu rechnen. Langfristig dürfte der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart aber weiterhin den Weg nach oben versperren.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne sich nicht über dem 10er EMA halten und rutsche weiter nach unten ab. Die Unterstützung bei 15.800/15.750 Punkten wäre dabei der erste Anlaufbereich. Hier verlaufe auch der 50er EMA im Tageschart. Darunter wäre ein Rücklauf zur steigenden Unterstützungslinie im Tageschart wahrscheinlich, wo der DAX nach dem Verlaufstief bei 15.060 Punkten bereits nach oben abgeprallt sei. (10.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist seit dem Verlaufstief bei 15.060 Punkten an der unteren steigenden Unterstützungslinie kräftig gestiegen und fast ohne Unterbrechung bis 16.285 Punkte hochgezogen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit habe der DAX erneut den Bereich um den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart erreicht. Ein Durchbruch nach oben über diesen Fächer sei nach dem langen vorherigen Hochlauf aber unwahrscheinlich gewesen. Zumal der DAX bereits in den Vormonaten immer wieder an diesem Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt sei. Und auch diesmal sei mit dem Verlaufshoch bei 16.285 Punkten ein Hoch am Fibonacci-Fächer markiert worden und in der Folge sei es wieder abwärts gegangen. Am Freitag sei das Verlaufstief bei 15.862 Punkten leicht unter dem 10er EMA erreicht worden - der übliche Bereich einer Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend.