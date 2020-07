Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern trotz des frühen Ansturms den unerwünschten Anstieg über 12.913 vermeiden, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei schon bei 12.836 Schluss gewesen, was gerade noch ins Korsett der geplanten Sommerkorrektur passe. Das sei auch so geplant gewesen. Der DAX sollte den hohen Startkurs mit einer "Fading the gap" Aktion bis 12.725/12.710 oder 12.666 beantworten ("Ab 12.850 seien Pullbacks bis 12.725/12.710 oder 12.666 einzuplanen...").



Wieder einmal öffne sich ein Zeitfenster für eine Abwärtskorrektur (2. Standbein) bis 11.600/11.400 (Stoploss 12.925+x). Nach dem schwachen XETRA Start würden heute wahrscheinlich kleine "Intra day" Anstiege bei 12.625 oder im besten Fall bei 12.660 (PP + horizontal) enden. Ersatzwiderstand sei 12.725. Untere Tagesziele könnten 12.575/12.550, aber auch 12.450 und 12.380 sein. Pivot Support S3 bei 12.566 beachten. Über 12.820 würde der DAX wieder neutral werden, aber bei 12.845, 12.875 und 12.915/12.935 sogleich auf Widerstände treffen würden. Sommer: Der "Corona Sell Trigger" bei 12.927 sei objektiv aktiv. (14.07.2020/ac/a/m)



