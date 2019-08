Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag geriet der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gehörig unter die Räder, so die Analysten der Helaba.



Auslöser dafür sei die Ankündigung von US-Präsident Trump gewesen, chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar ab September mit neuen Strafzöllen in Höhe von 10 Prozent zu belegen. In der Folge habe eine Reaktion der chinesischen Seite nicht lange auf sich warten lassen. Es sei betont worden, dass man keinen Handelskrieg wolle, man aber auch keine Angst davor hätte einen zu führen. Zudem sei darauf hingewiesen worden, dass Gegenmaßnahmen ergriffen würden, sollten die USA Zölle verschärfen. Heute Morgen würden sich Anleger an den asiatischen Märkten aus dem Aktienmarkt aus Furcht vor einer weiteren Eskalation des Zollstreits zurückziehen. Folglich seien sichere Häfen wie Yen, Gold und Staatsanleihen gesucht. Sicherlich trage auch der Umstand, dass sich die Fronten zwischen Südkorea und Japan verhärten, zur erhöhten Risikoaversion bei. In Südkorea würden sich mittlerweile immer mehr Leute an einem Boykott japanischer Produkte beteiligen. Zuvor habe die japanische Regierung beschlossen, Südkorea von der "weißen Liste" zu streichen.



Mit dem Rutsch unter wichtige Unterstützungen, beispielsweise bei 12.140 (144-Wochendurchschnitt und Gann-Linie), 12.120 (Begrenzung der Ichimoku-Cloud), 12.088 (100-Tagelinie) und 12.062 (Multi Average) habe sich der laufende Abwärtsimpuls des DAX beschleunigt. Gleichzeitig sei ein negatives, so genanntes "Bowtie Pattern" komplettiert worden. Derartige Muster würden als relativ zuverlässig gelten. Zudem seien auch verschiedene Strukturlevel durchbrochen worden. Diese Entwicklung sei nicht völlig überraschend gekommen. Wendeformationen, sowohl auf Tages- und Wochenbasis sowie die zunehmende Eintrübung der technischen Kennziffern bei den DAX-Werten hätten entsprechende Hinweise geliefert. Mittlerweile habe auch der 55-Tagedurchschnitt einen Richtungswechsel vollzogen. Damit einhergehend sei der Mittelfristtrend negativ zu beurteilen. Nachdem bereits am Freitag der 200-Tage-EMA (11.969) durchbrochen worden sei, werde dies heute zu Handelsbeginn auch bei der 144-Tage-Linie (11.831) und einem wichtigen Retracement (11.825) der Fall sein. Damit rücke die 200-Tagelinie (11.641) als nächstes großes Ziel in greifbare Nähe. (05.08.2019/ac/a/m)



