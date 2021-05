Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Dienstag nur kurz zu Handelsbeginn an die freundliche Stimmung des Vortages anknüpfen, bevor es für den Index im weiteren Verlauf kräftig über 380 Punkte nach unten ging, so die Analysten der Helaba.Heute würden unter anderem die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF), NORMA Group (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF), HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF), HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) und Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ihre Bücher öffnen.Nachdem der Rutscht unter die 21-Tagelinie mehrfach vom DAX auf Schlusskursbasis bestätigt worden sei, hätten gestern gleich mehrfach wichtige Unterstützungen (15.123/14.989) nicht verteidigt werden können. Damit sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich der Abwärtsimpuls weiter ausdehne. Insbesondere sofern die Strukturmarke bei 14.804 und die 55-Tagelinie (14.689) durchbrochen würden. Wieder einmal, so scheine es, habe das Ende des großen Preis- und Zeitzyklus, einen sehr guten Timing-Hinweis geliefert. Weitere Supports seien bei 14.637, 14.534, 14.422 und 14.368 Zählern zu finden. (05.05.2021/ac/a/m)