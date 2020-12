Ausblick: Mit dem Kurseinbruch vom Vortag notiere der DAX wieder unter der massiven Widerstandszone bei 13.350 Punkten. An der Seitwärtsphase habe sich bisher nichts geändert. Der 50er EMA stehe im Fokus.



Die Long-Szenarien: Solange der DAX den 50er EMA verteidigen könne, sei im weiteren Verlauf mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Dabei stehe auf der Oberseite der 10er EMA bei 10.395 Punkten im Fokus. Der DAX müsse wieder nachhaltig über den 10er EMA ansteigen, dann könnte das Eröffnungsgap vom Vortag bei 13.624 Punkten geschlossen werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX bleibe unter dem 10er EMA oder steige nur leicht über den 10er EMA an. Dies wäre dann ein direktes Schwächesignal und würde auf erneut fallende Kurse im DAX hindeuten. Werde dann auch der 50er EMA nach unten durchbrochen, könnte sich die Abwärtsdynamik schnell erhöhen und das erste Gap auf der Unterseite im Bereich von 12.600 Punkten geschlossen werden. (22.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegte sich seit dem Ausbruch nach oben über den wichtigen Widerstandsbereich bei 13.350 Punkten seit Tagen in dünner Luft, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Trotzdem habe der DAX zunächst weiter ansteigen und im Verlaufshoch 13.774 Punkte erreichen können. Die schwache Tageskerze vom Freitag mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper habe aber bereits vor wieder bevorstehender Kursschwäche gemahnt. Zum Wochenbeginn sei der DAX dann kräftig eingebrochen und habe im Tagestief 13.060 Punkte erreicht. Direkt am 50er EMA sein der DAX dann wieder nach oben abgeprallt und habe bei 13.246 Punkten aus dem Handel gehen können. Vorbörslich notiere der DAX am frühen Dienstagmorgen wieder etwas höher bei 13.290 Punkten.