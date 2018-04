Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die kryptischen Twitter-Einlassungen des US-Präsidenten zum Syrienkrieg und der Möglichkeit westlicher Militäroperationen halten die Finanzmärkte in Atem, so die Analysten der Helaba. DAX ein Plus von 0,98% bei 12.415,01 Punkten verbuchen können. Auch der EURO STOXX 50 habe im Plus schließen können (+0,71%), bei 3.443,97 Zählern. Syrienkrieg und Handelskonflikt würden potenzielle Markttreiber bleiben und insofern dürften sich die Marktteilnehmer vor dem Wochenende tendenziell in Zurückhaltung üben. Während es keine wesentlichen Impulse vonseiten der fundamentalen Datenveröffentlichungen gebe, das Michigan Sentiment sei zwar nicht uninteressant, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen würden sich nach der Veröffentlichung aber nicht wesentlich verändert haben, rücke verstärkt die US-Berichtssaison in den Fokus.CharttechnikDer deutsche Leitindex sei aus technischer Perspektive leicht im Vorteil, denn mit der gestrigen Expansion der Erholungsbewegung habe der DAX erneut oberhalb einer abwärts gerichteten Widerstandslinie geschlossen. Raum für weitere Befestigungen dürfte nachhaltig aber erst eröffnet werden, wenn es gelinge, die 55-Tageslinie zu überwinden, und diese zudem einen geforderten Richtungswechsel vollziehe. Diese würden die Analysten bei 12.405 Punkten und damit in Reichweite lokalisieren. Weitere Hürden, hergeleitet vom Wochenhoch bei 12.428 und den Hochs von Mitte März und Ende Februar bei 12.459 bzw. 12.601 Punkten, seien zu erwähnen. Wichtig sei zudem die 200-Tageslinie bei 12.660. Indikatoren auf Tagesbasis würden teilweise ansteigen, was das Bild zunehmend konstruktiv erscheinen lasse, der Blick auf den Wochenchart offenbare aber weiterhin Risiken, denn die Trendfolger stünden noch auf Verkauf. (13.04.2018/ac/a/m)