Ausblick: Solange der DAX unter dem 50er EMA notiere, sei kurzfristig eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe im Bereich des 50er EMA wieder nach unten ab und setze die übergeordnete Abwärtsbewegung weiter fort. Komme es dann auch zu einem Durchbruch unter den 10er EMA, würde ein weiteres Schwächesignal generiert und ein Rücklauf bis zum 200er EMA wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er EMA im Tageschart halten und weiter Kurs auf den 50er EMA nehmen. Gelinge den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum Widerstandsbereich bei 15.800/15.830 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter höher, wäre die runde Marke von 16.000 Punkten die nächste Anlaufmarke. (23.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe er am Vortag weiter ansteigen und den wichtigen 10er EMA nach oben überwinden können. In der Folge habe der Index Kurs auf den 50er EMA im Bereich von 15.628 Punkten genommen und sei bei 15.593 Punkten aus dem Handel gegangen. Der 50er EMA stelle oft die Anlaufmarke der Bullen bei einer Aufwärtskorrektur in der Extension dar. Vorbörslich notiere der DAX am heutigen Donnerstag im Bereich von 15.620 Punkten höher. Im Monatschart habe der Wert mit dem Verlaufstief bei 15.060 Punkten zudem den 10er EMA verteidigen und wie bereits in den Vormonaten im Bereich des 10er EMA wieder nach oben abdrehen und damit ein bullishes Signal generieren können.