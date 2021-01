Ausblick: Der DAX sei kurzfristig als auch übergeordnet angeschlagen und könnte nach dem langen vorherigen Hochlauf vor einer langfristigen Abwärtsbewegung stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX breche auch unter den 50er EMA nach unten durch und generiere damit ein weiteres Schwächesignal. In der Folge würden die Bären dann Kurs auf die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals nehmen. Rutsche der DAX hier nach unten raus, wäre der 200er EMA im Bereich von 12.860 Punkten das nächste Anlaufziel. Darunter sollten dann die beiden noch offenen Kurslücken bei 12.595 und 12.329 Punkten geschlossen werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 50er EMA halten und wie bereits zuvor von hier eine Gegenbewegung starten. Die erste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 13.600 Punkte. Darüber wäre dann mit einem Hochlauf bis zum 10er EMA bei 13.797 Punkten zu rechnen. Gelinge hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, würde sich die Lage weiter aufhellen und ein Kursanstieg bis 14.000 Punkte zu erwarten sein. (28.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Vortag kräftig unter die Räder gekommen und im Tagestief bis auf 13.475 Punkte eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die bevorstehende Abwärtsdynamik habe sich bereits im Vorfeld mit der Kette von tieferen Verlaufshochs im Tageschart abgezeichnet. Zumal bei der Gegenbewegung vom Dienstag lediglich der 10er EMA nur knapp habe überwunden werden können. Aufgefangen worden sei der Bärenangriff am Vortag vom 50er EMA, wo bereits zahlreiche Abwärtsbewegungen der Vormonate ausgelaufen seien. Allerdings zeichne sich im Monatschart die Gefahr einer schwarzen Kerze für den Monat Januar ab. Dazu direkt an der oberen Widerstandslinie, an welcher der DAX seit Jahren immer wieder nach unten abgeprallt gewesen sei. Und dann eine Korrektur bis zum unteren Fibonacci-Fächer eingeleitet habe. Ob es wieder so komme?