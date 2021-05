Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Na das war mal ein Feiertagshandel nach Maß. 400 Punkte hin und zurück ging es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei ein unteres Mindestziel der 20-tägigen Korrektur abgearbeitet worden. Das blutarme DAX-Tief des gestrigen Tages unter dem Mindestziel der laufenden Abwärtsbewegung bei 14.845 (Tief 14.816) hinterlasse ein gewisses Zufriedenheitsgefühl und die Ahnung, dass die Korrektur des DAX von 15.500 beendet sein könnte.



Etwas zwiespältig sei der Umsatz, der damit einhergegangen sei, denn der Umsatz sei gering gewesen, geringer als Mittwoch und Dienstag und die meisten anderen Tage davor (ausgenommen Montage). Solle heißen: So ein bedeutendes Ereignis an einem Feiertag zu zelebrieren hinterlasse natürlich Fragen bezüglich der Gültigkeit. Im Grund stehe der DAX schließlich ungefähr da, wo er vor dem Feiertag am Mittwochabend aus dem Handel gegangen sei. Wie auch immer, auf irgendetwas müsse sich der Analyst ja festlegen und so heiße es: Über 14.800 gehe es im Zweifel mit dem DAX erstmal wieder aufwärts Richtung 15.500. (14.05.2021/ac/a/m)



