Dabei sei mehr Diversifizierung allein schon am deutschen Markt problemlos möglich - doch wer kenne schon etwa den HDAX (ISIN: DE0008469016, WKN: 846901) oder den CDAX (ISIN: DE0008469602, WKN: 846960)? Der HDAX umfasse neben den DAX-Werten auch die Unternehmen aus dem MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und dem TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) - derzeit insgesamt 99 Werte. Der CDAX komme sogar auf aktuell 413 Werte und berücksichtige alle an der Frankfurter Wertpapierbörse im General sowie Prime Standard notierten deutschen Aktien.



Breitere Streuung müsse dabei kein Renditenachteil sein - im Gegenteil: Während der DAX auf Sicht von 5 Jahren rund 31 Prozent sowie auf 10 Jahre rund 107 Prozent im Plus stehe, komme der HDAX bei 5 Jahren auf 34 Prozent und bei 10 Jahren auf 126 Prozent. Der am breitesten streuende CDAX liege auf 5-Jahressicht wie auch der HDAX bei 34 Prozent sowie auf 10-Jahressicht bei 124 Prozent (Daten per 8.10.2020).



"Anstatt über 30 oder 40 DAX-Werte zu diskutieren sollte die Aufmerksamkeit viel mehr darauf gerichtet werden, wie gerade deutsche Anleger zu mehr Diversifikation motiviert werden könnten. Dabei sind jedoch auch ein HDAX oder ein CDAX noch lange nicht das Ende der Fahnenstange für deutsche Anleger, um stärker zu diversifizieren", stellt die Sutor Bank fest. Selbst wenn man alle deutschen börsennotierten Unternehmen zusammenfasste, kämen sie auf einen Anteil an der Marktkapitalisierung weltweit von nur etwa 4,8 Prozent. Damit würden Anlegern, die primär auf deutsche Werte setzen würden, mögliche Chancen an den Märkten weltweit entgehen. Gleichzeitig bedeute ein Investment weltweit auch mehr Risikostreuung. Eine Option dafür wäre der MSCI World Index, der rund 1.650 Werte aus den Industrieländern beinhalte, eine andere der MSCI All Countries World Index, der sogar rund 3.000 Werte sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern umfasse.



Mit Blick auf die verschiedenen angedachten Veränderungen beim DAX erscheine vieles noch klärungsbedürftig. Beispiel Einführung einer Profitabilitätsanforderung: Bei zwei aufeinander folgenden negativen Geschäftsjahren hieße es Abschied nehmen aus dem DAX. Was sich primär gegen Unternehmen wie Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) richte - von den letzten fünf Jahren seien bis auf 2019 vier negativ gewesen -, könnte früher oder später auch "altgediente" DAX-Mitglieder treffen. Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) stehe Delivery Hero in dieser Hinsicht in nichts nach, auch bei ihr seien von den letzten fünf Geschäftsjahren vier negativ ausgefallen, nur 2018 habe es einen Überschuss gegeben. Bei RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) habe es beispielsweise 2015 und 2016 Verluste gegeben - auch das hätte unter den angedachten neuen Bedingungen das Ende für den Energieversorger im DAX bedeutet.



Nah beieinander seien Delivery Hero und Deutsche Bank jedoch nicht nur, was die Geschäftszahlen anbelange - auch in der Liste der DAX-30-Firmen nach Marktkapitalisierung seien beide Firmen derzeit Nachbarn: Delivery Hero auf Rang 25, Deutsche Bank auf Rang 26. Ein schwacher Trost für Privatanleger: Das Marktgewicht beider Unternehmen sei im Index inzwischen so gering, dass stärkere Turbulenzen bei ihnen dem DAX nicht allzu viel anhaben könnten. (12.10.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Börse hat bekannt gegeben, eine Aufstockung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von 30 auf 40 Unternehmen prüfen zu wollen, berichten die Analysten der Sutor Bank.Daneben sollten weitere Maßnahmen für mehr Qualität unter den DAX-Mitgliedern sorgen. Derzeit seien "alle relevanten Marktteilnehmer und interessierte Dritte" aufgerufen, ihre Meinung zu diesem Vorhaben bis zum 4. November über ein Online-Formular zu hinterlegen. Mit Blick auf die Aufstockung des DAX heiße es, gerade institutionelle Investoren würden dem sehr positiv gegenüber stehen, da dadurch eine Verjüngung des DAX stattfinden könnte. Doch was hätten Privatanleger davon? Nach Ansicht der Hamburger Sutor Bank ist die Diskussion um DAX 30 oder DAX 40 eine Scheindiskussion. Denn ganz gleich, ob der DAX 30 oder 40 Werte enthalte - Privatanleger sollten sich besser an andere, breiter streuende Indices halten. Das reduziere nicht nur das Risiko, sondern könne auch die Performance verbessern."Das A und O der Geldanlage ist die Diversifizierung", würden die Experten der Sutor Bank erklären. "Die Diskussion darüber, ob der DAX mit 40 anstatt mit 30 Werten sowie weiteren Anpassungen "investabler" wird, sollte Anleger nicht täuschen: Mit 40 Werten ist keine vernünftige Risikostreuung möglich." Gerade weil deutsche Anleger ohnehin bereits einen besonders stark ausgeprägten "Home Bias" hätten, also vor allem auf den Heimatmarkt und dabei gerade die altbekannten Markenunternehmen setzen würden, tue mehr Diversifizierung not.