Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch markierte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein neues Rekordhoch, am Donnerstag wurde dieses nochmals - um rund 77 Punkte - getoppt, so die Analysten der Helaba.



Allerdings müsse festgestellt werden, das die Handelsumsätze gerade einmal durchschnittlich ausgefallen seien und somit bereits kleine Orders größere Kursausschläge nach sich ziehen könnten. Weiterhin bestehe eine Reihe von Belastungsfaktoren wie die jüngsten Corona-Zahlen oder Materialknappheit in vielen Branchen. Zudem gelte es zu betonen, dass die Bewertungsniveaus weiterhin hoch seien, sodass sich institutionelle Anleger verstärkt aus dem Markt zurückziehen würden, während sukzessive neue Privatanleger das Handelsparkett betreten würden. In den letzten zwölf Monaten sollten es Schätzungen zu Folge mehr als 2 Millionen sein. Fehlende Alternativen und das zunehmende Angebot durch so genannte Low-Cost-Broker würden diesen Trend befördern. Entsprechend stehe die Frage im Raum, um Andre Kostolany ins Spiel zu bringen, wie zittrig die Hände der Neuankömmlinge sein würden, sollte es zu einer ausgedehnten Korrektur kommen. Ähnlich wie im Jahr 2000 hätten viele nur Erfahrung mit per saldo steigenden Märkten. Die Quartalsberichtssaison setze sich heute fort. Unter anderem würden Zahlen von Deutsche Wohnen, GEA Group, VARTA und Knorr-Bremse veröffentlicht.



Das Erreichen neuer Rekordmarken stelle ein klassisches prozyklisches Signal dar. Da aber auch der längste Trend irgendwann ende, gelte es immer die charttechnischen Begleitumstände unter die Lupe zu nehmen. Sehr bemerkenswert sei die Tatsache, dass die Trendintensität - gemessen am ADX - weiter nachgebe. Idealerweise sollte das Gegenteil der Fall sein. Die ATR (Average True Range) falle seit Anfang Juni sukzessive geringer aus, das Momentum sei rückläufig, die Handelsumsätze zu gering und die Oszillatoren würden negative Divergenzen aufweisen. Angesichts der Vielzahl von Warnsignalen müsse die Frage beantwortet werden, ob die Definition ausreichend tragfähiger Chance- und Risikoprofile noch möglich sei. (13.08.2021/ac/a/m)



