Ausblick: Oberhalb von 15.501 Punkten sei der Rekordlauf weiter intakt und könne jederzeit auch deutlich über 15.700 Punkte führen. Allerdings müsse man langsam auch auf heftige Gegenbewegungen gefasst sein.



Die Long-Szenarien: Sollte der DAX jetzt auch über 15.700 Punkte ansteigen, wäre eine Ausdehnung der laufenden Kaufwelle bis 15.775 und 15.850 Punkte zu erwarten. Dort sollte der Index wieder in eine Korrektur übergehen. Werde die 15.850 Punkte-Marke auch noch überschritten, läge das nächste markante Kursziel erst bei 15.960 Punkten.



Die Short-Szenarien: Sollte der DAX dagegen am Bereich um 15.700 Punkte nach unten abdrehen, wäre eine Korrektur bis 15.501 Punkte zu erwarten. Darunter könnte sich diese Gegenbewegung bis 15.350 Punkte fortsetzen und dort auf Käufer treffen, die die Rally zum Allzeithoch fortsetzen würden. Abgaben unter die Marke würden dagegen das erste kleine Verkaufssignal auslösen und zu einem Einbruch bis 15.071 Punkte führen. (07.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche war es so weit: Der DAX setzte nach einer kurzen Seitwärtsphase im Bereich des noch frischen Allzeithochs bei 15.501 Punkten seine Rekordjagd fort und zog auf den neuen Höchststand bei 15.705 Punkten an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit könne das vielfach angesprochene Kursziel bei 15.700 Punkten als erreicht betrachtet werden. Zuvor habe der Index ausgehend vom Unterstützungsbereich um 14.804 Punkte eine dreiteilige Aufwärtsbewegung gestartet, deren erste und weitreichende Korrektur trotz aller Euphorie einen bärischen Nachgeschmack hinterlasse. Die kommende Woche werde zeigen, ob die Bäume weiter in den Himmel wachsen würden.