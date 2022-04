Ausblick: Dank der schnellen Intraday-Rückeroberung der Volumenspitze bei 13.925 und der 14.000er Marke habe der deutsche Leitindex ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Angesichts der schwachen Nachbörse seien jedoch weitere Anstrengungen erforderlich, damit sich das Chartbild wieder aufhelle.



Das Long-Szenario: Es bleibe dabei - um neue Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müsste der DAX auf Schlusskursbasis über die Volumenspitze bei 14.550 steigen. Der Ausbruch sollte anschließend mit weiteren Gewinnen bestätigt werden, die idealerweise direkt über den Bremsbereich zwischen 14.819 und 14.844 führen sollten. Erst oberhalb dieses Widerstands-Clusters wäre Platz für einen Sprint an, besser noch über die 15.000er Marke, wobei den Kursen bei 15.063 der GD100 entgegenkommen würde.



Das Short-Szenario: Setze sich die Abwärtsbewegung indes fort, dürfte es auch im regulären Handel zu einem erneuten Test der 14.000er Schwelle und der direkt darunter verlaufenden Volumenspitze kommen. Nachdem das offene Gap vom 16. März gestern geschlossen worden sei, seien die nächsten Haltestellen nun am gestrigen Tagestief sowie am Verlaufshoch vom 9. März bei 13.848 zu finden. Darunter sollte dann das alte Vor-Corona-Top bei 13.795 stützend wirken, bevor bereits über einen Rückfall in den Bereich um 13.600 und an die Volumenspitze bei 13.240/13.200 Punkten nachgedacht werden müsste. (13.04.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) setzte seine zum Wochenstart aufgenommene Talfahrt am gestrigen Dienstag fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der DAX von Beginn an in die Verlustzone gerutscht; schon mit der Eröffnung bei 13.957 seien die Notierungen unter die 14.000er Marke zurückgefallen, im Tief sei es sogar bis auf 13.887 hinunter gegangen. Im weiteren Verlauf habe sich der Index jedoch zunehmend stabilisieren und die Verluste eindämmen können. Das habe den DAX zunächst zurück über die 14.000er Schwelle geführt, am Nachmittag seien die Kurse bis auf das Tageshoch bei 14.179 Punkten gestiegen. Mit dem Schlusskurs bei 14.125 habe das Minus zur Schlussglocke schließlich nur noch 0,5% betragen.