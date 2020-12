Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beendete die vergangenen Weihnachtswoche wie erwartet freundlich und drang in das am Montag gerissene Gap ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Mit der Rückkehr über 13.460 sei ein Kaufsignal ausgelöst worden, welches den ganzen Tag für gute Stimmung gesorgt habe und den Index bis ans Ziel bei 13.630 gebracht habe. Heute deute sich nach den Weihnachtsfeiertagen eine sehr starke Handelseröffnung an.



Das Allzeithoch bei 13.795 sei für den heutigen Handel das Primärziel. Mit dem sehr stark erwarteten Start könnte es direkt erreicht werden, wobei auch ein Abverkauf zum Handelsbeginn in Richtung 13.587 bis 13.630 Punkten nicht verwunderlich wäre. Gelinge dann früher oder später ein nachhaltiger Ausbruch über das Allzeithoch, wäre Platz bis 13.880 - 13.900 und 14.000 Punkte. Unterhalb von 13.530 wäre ein Test des Supports bei 13.412 bis 13.460 möglich. (28.12.2020/ac/a/m)



