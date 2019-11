Ausblick: Die Ausbildung eines höheren Tiefs mitsamt eines höheren Hochs im Tageschart stelle eine Bestätigung des laufenden Aufwärtstrends dar. Die nächsten Trendziele würden näher rücken.



Die Long-Szenarien: Der Blick vieler Marktteilnehmer werde sich zum Wochenstart auf die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten richten. Aus charttechnischer Sicht habe dieses Kursniveau dagegen keine große Bedeutung. Das nächste Projektionsziel liege vielmehr noch einmal rund 100 Punkte höher bei 13.107 Punkten. Dort könnte der DAX durchaus eine Weile verschnaufen. Ein markantes Zwischenhoch bei 13.204 Punkten bilde einen weiteren Widerstand, sollte die Marke von 13.107 Punkten fallen. Spätestens bei 13.204 Punkten werde die Luft für die Käufer zumindest kurzfristig dünner.



Die Short-Szenarien: Der Handel in der Vorwoche habe eine wichtige neue Erkenntnis mit sich gebracht. Nach etwas längerer Zeit liege nun ein weiteres markantes Zwischentief im Tageschart bei 12.795 Punkten vor. Dieses gelte es aus Sicht der Bullen in den kommenden Tagen zu verteidigen. Falle der DAX darunter, wäre der Aufwärtstrend zunächst unterbrochen und der Index könnte etwas stärker korrigieren. Dabei wären erneut die bekannten Rücklaufziele bei 12.656 und 12.599 Punkten zu nennen. Sehr gut unterstützt sei der Index weiterhin um 12.500 Punkte. In diesem Kursbereich werde in Kürze auch der EMA50 auftreffen, womit die Aussagekraft noch einmal zunehmen werde. (04.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX verhielt sich in der Vorwoche geradezu lehrbuchmäßig, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.So habe der Index noch einmal an das Ausbruchsniveau bei 12.814 Punkten zurückgesetzt und die am 24. Oktober entstandene kleine Kurslücke bei 12.819 Punkten im Chart geschlossen. Das Wochentief sei bei 12.795 Punkten markiert worden. In der Folge sei der Index wieder angestiegen und habe im Freitagshandel mit 12.992 Punkte ein neues Jahreshoch erreicht.