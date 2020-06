Ausblick: Der DAX sei nach dem kräftigen Kursanstieg der vergangenen Tage total überkauft. Der Drehzahlmesser praktisch am Anschlag. Ob der Widerstand bei 12.950 Punkten direkt erobert werden könne, bleibe abzuwarten.



Die Long-Szenarien: Der DAX habe eine enorme Aufwärtsdynamik und werde vor allem auch durch die starken US-Indices, mit dem S&P 500 als Taktgeber, angetrieben. Im Fokus stehe der Widerstand bei 12.950 Punkten. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, dürften die Bullen Kurs auf das noch offene Gap bei 13.500 Punkten vom 21. Februar nehmen. Dann wäre nach oben die Lage komplett bereinigt. Auf der Unterseite würden sich hingegen zahlreiche Baustellen befinden.



Die Short-Szenarien: Durch die V-Umkehr nach dem Crash und dem rasanten folgenden Kursanstieg, trotz Corona-Shutdown, habe der DAX mittlerweile sieben Gaps nach unten offen. Die würden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alle offen bleiben und dürften den Bären als Wegmarken bei einem Rücklauf dienen. Solange der 200er EMA verteidigt werden könne, sei für die Bären aber kaum ein Blumentopf zu gewinnen. (09.06.2020/ac/a/m)







