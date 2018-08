Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte einen Rebound bis 12.700, nachdem er zuvor, am Donnerstag der letzten Woche, unter die "Bullen-KO"-Marke 12.538 gefallen war, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Danach sei es wieder mehr als 100 Punkte abwärts gegangen.



Nach einem Rebound in Folge von Verkaufssignalen (hier 12.538-x), sollten in der Regel bald weitere Tiefs, im aktuellen Fall bei 12.400, auftreten, noch bevor der DAX über 12.887 steige. Die zu beachtenden Widerstände des Tages seien bei 12.640 (12.640 sei der aktuelle Stand der Vorbörse, =EMA200/h1) und bei 12.720 sowie bei 12.760 zu finden. Unterstützungen seien bei 12.605 und bei 12.510 abzuleiten. Nach Tagesschluss unter 12.510 (Tages-Kijun) begebe sich der DAX auf den Weg zu 12.400 und ggf. zu 12.100/12.000. Oberhalb von 12.760 und 12.887 wende sich das Blatt zugunsten der "Bullen", mit der Option auf das Erreichen von 12.950 und 13.200. (07.08.2018/ac/a/m)