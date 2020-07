Ausblick: Noch sei die Korrekturphase nicht überwunden. Die Bullen hätten jetzt dennoch die Chance, zumindest das Erholungshoch zu erreichen.



Die Long-Szenarien: Verbleibe der DAX über der 12.300 Punkte-Marke, wäre ein Angriff auf die Hürde bei 12.886 Punkten zu erwarten. Dort könnte es allerdings zu einer weiteren Abwärtsbewegung kommen. Steige der Index dagegen auch über diesen markanten Widerstand an, wäre eine Kaufwelle bis 13.200 Punkte und darüber sogar bis 13.450 Punkte möglich.



Die Short-Szenarien: Bei einem Rücksetzer unter 12.300 Punkte wäre dagegen der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie misslungen und zugleich die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Abwärtsbewegung bis 12.000 Punkte deutlich erhöht. Darunter sollte man sich bereits auf eine Zunahme des Abwärtsdrucks und einen Einbruch an die wichtige Unterstützung bei 11.575 Punkten gefasst machen. (06.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Erholungsrally beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) führte im Mai über den Widerstand bei 11.266 Punkten und an die nächsthöhere Hürde bei 12.886 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort sei die Kaufwelle gescheitert und der Index sei temporär an die Unterstützung bei 11.575 Punkten zurückgefallen. Dort sei den Bullen in der letzten Woche ein steiler Konter gelungen, der den DAX wieder an den Bereich um 12.600 Punkte geführt habe. Nach einer weiteren kurzen Korrektur sei der Index in der vergangenen Woche über eine Abwärtstrendlinie ausgebrochen und habe wiederum die Barriere bei 12.600 Punkten erreicht.