Der DAX sei heute Morgen bei 12.474 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 10 Punkte unter dem TS von gestern Abend aber 37 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.460 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.472/74 und dann die 12.486/88 Punkte bzw. das Tageshoch von gestern zu erreichen. Gelinge es dem DAX heute, sich über die 12.498 Punkte zu überwinden, wären die nächsten Anlaufbereiche die 12.505/08, die 12.518/20 und dann die 12.535/38 Punkte. Über der 12.538-Punkte-Marke wäre der Weg dann an die 12.546/49, die 12.561/63 und an die 12.579/81 Punkte frei. Mit dem Überwinden der 12.579/81 Punkte könnte der DAX dann weiteres Potenzial auf der Oberseite bei 12.593/95, bei 12.604/06 und dann bei 12.623/27 Punkten abgreifen.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.460-Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.445/43, bis 12.436/33 und dann weiter bis 12.422/20 Punkte gehen könnten. Unter der 12.420-Punkte-Marke wären die 12.414/12 und dann das Tagestief von gestern die weiteren relevanten Anlaufbereiche. Komme es hier zu keinen Erholungen, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis 12.391/88 Punkte und dann weiter bis 12.377/75 Punkte gehen könnten. Rutsche der DAX unter die 12.375 Punkte, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 12.355/52 Punkte und dann weiter bis 12.338/36 gehen könnten. Sollte der DAX unter die 12.336 Punkte rutschen, so bestehe Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Rücksetzer einstellen würden, die bis 12.324/22 die 12.313/10 Punkte gehen könnten. Spätestens hier würden die Experten erwarten, dass sich Erholungen einstellen würden.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.475/84/90/96 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.547/71/84 als auch bei 12.602/55 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.446/24 als auch bei 12.390/73/52/30/23 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.287/50/11 als auch bei 12.194 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.498 (12.535) bis 12.414 (12.388) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (06.07.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 12.438 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels hätten die Bullen die Verantwortung übernommen. Sie hätten den Index in dynamischen Impulsen knapp an die 12.500 Punkte, kamen aber nicht über diese Marke geschoben. Diese Bewegung sei im Nachgang dessen wieder ab verkauft worden. Der DAX habe bis 12.404 Punkte zurückgesetzt und habe sich erst hier stabilisieren und erholen können. Diese Erholung sei dann bis in den Bereich der 12.460 Punkte gegangen. Erst nachbörslich habe sich der DAX über diese Marke schieben können. Er sei bei 12.484 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.12.488/91 weiter bis in den Bereich der 12.496/98 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt. Wie erwartet habe der DAX Probleme sich über die 12.491/500 Punkte zu schieben können. Damit habe das Setup auf der Oberseite perfekt gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.414 Punkte exakt an die nächste Anlaufmarke der Experten bei 12.405/03 Punkte gegangen. Damit habe das Setup auch auf der Unterseite perfekt gegriffen.Chartcheck:Gestern sei es für den DAX auch nicht richtig weitergegangen. Aktuell würden ihn zwei Levels hindern, um nach oben auszubrechen. Zum einen die 12.460 , zum anderen die 12.491/98 Punkte. Erst wenn er per Stundenschluss über die 12.498 Punkte komme, könne er das Potenzial auf der Oberseite abgreifen. Die könne sich bis in an die 12.630/45 Punkte erstrecken. Das wäre aktuell das Maximale, was die Experten dem DAX auf der Oberseite zutrauen würden. Auf der Unterseite würden aktuell die 12.400/390 Punkte und dann weiter unten die 12.310 Punkte stützen. Denkbar sei, dass er auch heute in einer engeren Range weiter seitwärts laufen könnte.Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag: