FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat deutliche Verluste erlitten und mit einem Tagestief von 12.120 Punkten wichtige Unterstützungen unterschritten, berichten die Analysten der Helaba.Das technische Bild des DAX sei getrübt. So sei es bereits zu einer Annäherung an den Ausgangspunkt des Aufwärtsimpulses von Ende Juni bis Ende Juli bei 12.104 gekommen. Kurse darunter würden Potenzial bis zum Jahrestief bei 11.726 eröffnen. Kursrisiken würden auch andere Indices aufweisen. Interessant sei derzeit der Blick auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). Dieser sei in der letzten Woche daran gescheitert, das im Januar markierte Allzeithoch bei 2.872 Punkten zu überwinden. Daraufhin hätten Verluste eingesetzt, wobei das kürzlich überwundene Impulshoch vom 25. Juli bei 2.848 Zählern mit einem Gap unterschritten worden sei. Sollte jetzt noch die Marke 2.797 unterschritten werden, würde sich das Chartbild weiter trüben. Hier lägen das Tief vom 2. August und das 38,2%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses von Anfang Juli bis Anfang August. Zudem würde bei Unterschreiten eine S-K-S-Trendwendeformation komplettiert, aus der sich deutliches Potenzial nach unten ableiten ließe. Die 55-Tagelinie verlaufe heute bei 2.782 und der April-Aufwärtstrend bei 2.770.Der negative Ausblick würde sich hingegen umkehren, sollte das Allzeithoch bei 2.872 doch noch überwunden werden können. Hinweise darauf gebe es aber nicht. Im Gegenteil: Die Indikatoren im Tageschart würden mit intakten Verkaufssignalen und einem negativen Kursmomentum zur Vorsicht mahnen. (16.08.2018/ac/a/m)