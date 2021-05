Ausblick: Der DAX befinde sich in einem Aufwärtstrend, aktuell aber in einer Seitwärtsphase.



Die Long-Szenarien: Solange sich der Aktienindex über dem 10er EMA halten könne, seien eher weiter steigende Notierungen zu erwarten. Die erste Anlaufmarke der Bullen wäre dabei der Widerstand im Bereich von 15.500/15.550 Punkten. Gelinge hier ein Ausbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX rutsche erneut unter den 10er EMA ab und generiere damit eine Schwächesignal. Erhöhe sich dann die Abwärtsdynamik, wäre ein weiterer Rücklauf bis zum 50er EMA bei 15.058 Punkten zu erwarten. Hier seien Abwärtskorrekturen in den Vorwochen stets ausgelaufen. Gehe es weiter tiefer, wäre die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals das nächste Kursziel. (28.05.2021/ac/a/m)







