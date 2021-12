Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX: 10er-EMA im Fokus - ChartanalyseAufgefangen worden sei die Abwärtsbewegung im Bereich des 200er-EMA, der als langfristige wichtige Unterstützungslinie diene. Nach einer kurzen Seitwärtsbewegung habe der DAX dann eine neue Aufwärtskorrektur einleiten und bis 15.834 Punkte zulegen können. Allerdings sei dem Index dabei kein nachhaltiger Anstieg über den 10er- und 50er-EMA gelungen. Der DAX bewege sich seit Tagen in einer Seitwärtsphase und sei am Vortag auch wieder unter den 10er-EMA gerutscht. Ein Schwächesignal, welches auf kurzfristig eher weiter fallende Kurse hindeute.Ausblick: Der DAX befinde sich kurzfristig in einem Abwärtstrend und aktuell in einer Aufwärtskorrektur. Solange er unter dem 10er-EMA notiere, sei dabei direkt mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Kursschwäche vom Vortag weiter fort und nehme zunächst Kurs auf die noch offene Kurslücke im Bereich von 15.415 Punkten. Gehe es weiter tiefer, könnte der Index erneut den 200er-EMA im Bereich von 15.250 Punkten anlaufen. Unter dem 200er-EMA würde ein langfristiges Schwächesignal generiert und zunächst ein weiterer Rücklauf bis zum Verlaufstief bei 15.015 Punkten wahrscheinlich werden. Die Long-Szenarien: Der DAX könne den 10er-EMA schnell zurückerobern und weiter bis zum 50er-EMA ansteigen. Gelinge ihm dann auch ein Durchbruch über den 50er-EMA und das Verlaufshoch bei 15.834 Punkten, wäre mit einem Anstieg bis zur runden Marke von 16.000 Punkten zu rechnen. Darüber wäre das Allzeithoch bei 16.290 Punkte die nächste Zielmarke. (16.12.2021/ac/a/m)