Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich im großen Bild weiterhin in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Seit Anfang Juni bewege sich der Index seitwärts und werde auf der Unterseite durch den 50er-EMA unterstützt und auf der Oberseite durch den Widerstandsbereich zwischen 15.800 und 16.000 Punkten blockiert. Im Monatschart sei der Grund in dem steigenden oberen Fibonacci-Fächer zu sehen, der sich im August im Bereich von 16.000 Punkten befinde und im kommenden Monat weiter ansteige. Nach dem Verlaufshoch bei 16.030 Punkten habe der DAX erneut zurückgesetzt und mit 15.621 Punkten erneut den 50er-EMA erreicht. Im Fokus stehe nun der 10er-EMA bei 15.835 Punkten für den weiteren Kursverlauf.



Gelinge dem DAX ein Durchbruch über den 10er-EMA, würde sich die Lage kurzfristig wieder aufhellen und ein Hochlauf bis 16.000 Punkte wahrscheinlich werden. Die Long-Szenarien: Der DAX könne weiter ansteigen und die Aufwärtsdynamik vom Freitag fortsetzen. Die beiden bullishen Tageskerzen vom Donnerstag und Freitag würden bereits wieder steigende Kurse hindeuten. Über dem 10er-EMA wäre die runde Marke von 16.000 Punkten das nächste Anlaufziel. Gehe es weiter höher, könnten die Bullen Kurs auf das Verlaufshoch bei 16.030 Punkten nehmen. Aber erst bei einem nachhaltigen Durchbruch über den Fibonacci-Fächer im Monatschart würde sich die Lage für den DAX langfristig aufhellen. Die Short-Szenarien: Der DAX könne nicht nachhaltig über den 10er-EMA ansteigen und sacke in diesem Bereich wieder nach unten ab. Komme es dann zu einem Durchbruch unter den 50er-EMA bei 15.638 Punkten, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 15.300 Punkten zu rechnen. Darunter würde die runde Marke von 15.000 Punkten folgen. (23.08.2021/ac/a/m)



