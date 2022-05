ISIN DATRON-Aktie:

DE000A0V9LA7



WKN DATRON-Aktie:

A0V9LA



Ticker-Symbol DATRON-Aktie:

DAR



Kurzprofil DATRON AG:



Die DATRON AG (ISIN: DE000A0V9LA7, WKN: A0V9LA, Ticker-Symbol: DAR) entwickelt, produziert und vertreibt innovative High-Speed Fräsmaschinen für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen wie Aluminium und Verbundmaterialien, Dentalfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren, High-Speed Fräswerkzeuge sowie Hochleistungs-Dosiermaschinen für industrielle Dicht- und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien, abgesichert durch zahlreiche Patente, und die Einbindung in ein umfangreiches Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen für Kunden in aller Welt an. DATRON Maschinen zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit bei sehr niedrigem Energieverbrauch aus und werden unter anderem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff‐ und Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie in der Dentaltechnik eingesetzt. Unsere derzeit aktiven rund 2.000 Maschinenkunden aus dem In- und Ausland arbeiten mit etwa 5.000 DATRON Maschinensystemen.



DATRON bewegt sich auf einem profitablen Wachstumskurs, unterbrochen durch die Corona-Pandemie in 2020. Im Geschäftsjahr 2020 wurde mit 26 Handels- und Servicepartnern weltweit ein Umsatz von rund EUR 42,1 Mio. und ein EBIT von EUR 2,1 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 280 Mitarbeiter.



DATRON wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt seit 2020 das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse red dot industrial design awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube 2019) und einen red dot communication award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next.



Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de. (16.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DATRON-Aktienanalyse von BankM Research:Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, Analysten von BankM Research, bewerten die Aktie des hessischen Spezialmaschinenbauers DATRON AG (ISIN: DE000A0V9LA7, WKN: A0V9LA, Ticker-Symbol: DAR) weiterhin mit "kaufen".Die endgültigen 2021er Zahlen der DATRON AG hätten die vorläufig vermeldeten bestätigt. Hervorzuheben sei, dass sich diese starke Entwicklung auch in Q1/2022 fortgesetzt habe - trotz eines sich zunehmend eintrübenden Makroumfelds (Krieg, Inflation/Zinssteigerungen, Lieferketten). Überraschend stark sei in Q1 der Auftragseingang mit EUR 18,6 Mio. (Guidance EUR 13,3 Mio. - EUR 14,8 Mio.; Q1 21: EUR 12,1 Mio.) ausgefallen. Der bestätigte Ausblick des Unternehmens berücksichtige eine gewisse Eintrübung des Marktumfelds im Jahresverlauf. Auch die Analysten würden ihre Schätzungen, die im Rahmen der Guidance liegen würden, unverändert belassen. Die jüngste Korrektur an den Börsen drücke die Peer-Bewertung, fundamental bleibe DATRON attraktiv bewertet.Die Gleichgewichtung der aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse von BankM Research resultiere in einem Fairen Wert von EUR 15,40 (vormals: EUR 15,91).Unsere Empfehlung für die DATRON-Aktie lautet weiterhin "kaufen", so Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, Analysten von BankM Research. (Analyse vom 16.05.2022)Börsenplätze DATRON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DATRON-Aktie:12,00 EUR +1,69% (16.05.2022, 08:56)