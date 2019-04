Börsenplätze DATA MODUL-Aktie:



DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901, WKN: 549890, Ticker-Symbol: DAM) ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter von Flachdisplays, kompletten Informationssystemen, Software und Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt in Deutschland, Europa, Asien und den USA Displays, elektronische Baugruppen und Systeme für die Bilddarstellung, -erfassung und -übertragung. Die Zentrale der DATA MODUL befindet sich in München, die Produktion erfolgt in Weikersheim nahe Würzburg. Abnehmer der konfektionierten oder individuell gefertigten Produkte sind Hersteller für Medizintechnik, Informationstechnologie, Unterhaltungselektronik, Verkehrsbetriebe, Telekom, Maschinen- und Anlagebauer sowie die Automotive-Industrie. (08.04.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DATA MODUL-Aktienanalyse von Analysten Matthias Engelmayer und Stefan Röhle von Independent Research:Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901, WKN: 549890, Ticker-Symbol: DAM).DATA MODUL habe 2018 neue Spitzenwerte beim Umsatz (241,4 (218,3; Analystenerwartung: 240,6) Mio. Euro) und EBIT (20,8 (15,9; Analystenerwartung: 19,3) Mio. Euro) erreicht. DATA MODUL profitiere dabei nach Meinung des Analysten immer stärker von der Wandlung zum Systemintegrator (EBIT Segment Systeme: 12,5 (6,5) Mio. Euro vs. 8,3 (9,4) Mio. Euro im Segment Displays) mit einer vertieften Wertschöpfungskette (Umsatz Eigenprodukte: 129 (103) Mio. Euro).Die Analysten sähen den Konzern weiterhin als Profiteur der Digitalisierung in der Industrie. Zentrale Trends seien der Ersatz manueller Bedientafeln durch Touchscreens, die Mensch-Maschine-Kommunikation oder die Fernsteuerung von Anlagen via Internet/Ethernet. Als Herausforderung sähen die Analysten vor allem die sich abkühlende Konjunktur, der Preisdruck bei Panels sowie das Wettbewerbsumfeld (Panel-Hersteller drängen in den Value-Add-Bereich).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link