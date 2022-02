Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (14.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von CureVac könne zum Wochenstart gegen den Marktrend deutlich zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate notiere das Papier um die Mittagszeit rund 1,5 Prozent im Plus bei 15,68 Euro. Positive Äußerungen des Unternehmenschefs, Franz-Werner Haas, im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" würden beflügeln.Haas habe erklärt, dass seiner Meinung nach die zugelassenen Impfstoffe ans Ende ihrer Möglichkeiten gelangen würden. "Es kann ja nicht sein, dass alle drei Monate eine Auffrischungsimpfung nötig sein soll", habe der CureVac-Vorstandsvorsitzende gesagt. Und hier sehe Haas eine gute Chance für CureVac.Das Tübinger Biotech-Unternehmen entwickle zusammen mit dem Partner GlaxoSmithKline Corona-Impfstoffe der zweiten Generation. "Unser Ziel ist es, sehr schnell Varianten wie Omikron integrieren zu können", so Haas. "Der nächste Schritt wäre dann, den Corona-Impfstoff mit einem Grippe-Impfstoff zu kombinieren.Im Berich der Grippeimpfstoffe habe es am vergangenen Freitag gute Nachrichten gegeben. CureVac habe bekannt gegeben, dass der erste Proband einer Phase 1-Studie mit dem saisonalen Grippeimpfstoff-Kandidaten CVSQIV basierend auf dem mRNA-Rückgrat der zweiten Generation geimpft worden sei. Der multivalente Impfstoffkandidat beinhalte mehrere chemisch nicht-modifizierte mRNA-Konstrukte, die eine Immunantwort gegen relevante Bereiche von vier unterschiedlichen Grippe-Stämmen hervorrufen sollten, so CureVac in einer Mitteilung. Die Möglichkeit zur schnellen Anpassung und Produktion von mRNAs könnte zu einer schnelleren Entwicklung und Bereitstellung potenziell verbesserter Impfstoffkandidaten gegen die Grippe führen, wodurch auch kurzfristige Informationen zu relevanten Stämmen der jeweils kommenden Grippesaison berücksichtigt werden könnten, heiße es vom Unternehmen weiter.Anleger können das Papier auf die Watchlist packen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur CureVac-Aktie. (Analyse vom 14.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.